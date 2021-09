L'AirBadminton, vous connaissez ?

Raphaël a testé un nouveau concept de jeu, l'AirBadminton. L'objectif est de vous inciter à jouer au badminton dans des endroits plus variés. Sur trois surfaces dynamiques : dure, gazon et sable. Avec un nouveau volant appelé Air Shuttle.

La Badminton World Federation (BWF) souhaite faciliter l’accès au badminton dans une nouvelle forme, extérieure, avec de nouvelles règles, de nouveaux terrains et un nouveau volant. En effet, on s'essaie souvent pour la première fois au badminton dans un environnement extérieur : dans le jardin, sur la plage, dans un parc.

