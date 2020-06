Le contrôle de l'Afsca sur les routes : des résultats inquiétants

En extrapolant, pourrions-nous estimer que, en dehors de ces contrôles, somme toute assez exceptionnels, presque 20 % des denrées alimentaires en circulation ne sont pas conformes ? Stéphanie Maquoi, la porte-parole de l’Afsca veut rassurer : " Il y a des contrôles à d’autres niveaux. Si ce n’est pas des contrôles dans les véhicules, dans un magasin ou un snack, par exemple, on va peut-être regarder d’où vient la marchandise. Il y a, à ce moment-là, un contrôle sur la traçabilité et si le restaurateur ne peut pas montrer les factures, ne peut pas montrer d’où vient sa marchandise, elle va aussi être saisie. "

Chaîne du froid interrompue

Lors du contrôle d’un véhicule, les inspecteurs de l’Afsca vérifient plusieurs points. " Il y a un volet documentaire. Si ce sont des professionnels, ils doivent avoir un registre et ils doivent être enregistrés auprès de l’Afsca. Ensuite, concernant la marchandise, si ce sont des denrées qui doivent être conservées au froid, dans des températures négatives ou en dessous de 6 degrés, on va prendre la température. Il y a aussi un contrôle sur la traçabilité. Il faut savoir d’où vient cette marchandise et à qui elle va être destinée. " explique Stéphanie Maquoi.

Lors des derniers contrôles donc, 112 infractions à ces règles ont été constatées. Elles concernent souvent les conditions de transport des denrées alimentaires.

Le souci que l’on rencontre le plus et qui est le plus grave parce qu'il représente un danger pour la santé du consommateur, c’est le respect des températures, de la chaîne du chaud ou de la chaîne du froid.

"On peut imaginer que dans une camionnette, quand il fait très chaud, s’il n’y a pas un frigo et qu’il faut faire 3-4 heures de route, la viande, par exemple, va arriver à des températures peut-être de 17-20 degrés, températures dans lesquelles les bactéries se développent beaucoup plus. " poursuit Stéphanie Maquoi. Ce non-respect de la chaîne du froid ou de la chaîne du chaud peut conduire à une intoxication alimentaire chez les consommateurs.

A côté de ces problèmes de température, le manque de données relatives à la traçabilité des denrées alimentaires transportées (manque d’étiquetage ou de documents commerciaux, par exemple) a également été rencontré.