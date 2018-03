"June" : il se fixe sur vos compteurs électrique et gaz et ... change de fournisseur automatiquement !

C'est presque magique... il voit quand vous devez changer de fournisseur d'électricité et/ou de gaz et il fait toutes les démarches à votre place. Ce système s'appelle "June". Il est développé par la société anversoise "Bagaar" qui promet une économie d'énergie et financière à (presque) tous les coups.

Diminuer sa facture d'énergie, tout le monde est preneur! Mais comment faire? Olivier Roels a trouvé la solution, il y a un an déjà. Et pourtant il est plutôt du genre à chercher la facilité : "Moi je suis plutôt du genre paresseux en ce qui concerne le suivi de ma consommation d'énergie. Descendre à la cave, écrire les index dans un petit cahier... ça, je n'ai jamais fait. J'aurais dû mais voilà, maintenant, il y a un système qui fait ça pour moi". Et tout ça se passe dans la cave.

En fait, un boîtier orange est la clé du système. Un boîtier pour chaque compteur, d'électricité et de gaz avec une petite camera. "Il suffit de le clipser dessus. Ça fonctionne avec des autocollants. Le boîtier prend alors des photos toutes les demi-heures ou toutes les heures et envoie les données à un autre boîtier qui se trouve connecté à mon modem". Toutes les données sont alors envoyées à Anvers, à la société qui a mis le système au point. Les photos d'index sont alors analysées par un algorithme qui permet de changer de fournisseur d'énergie selon la meilleure offre d'abonnement.

Si le client le désire, tout se fait automatiquement. Tout est pris en charge par "June", c'est le nom du dispositif. Bien entendu, c'est une service payant, comme l'explique Georges Lieben, cofondateur de "June": "Au départ, il y a un coût pour les boîtiers. 80 euros par boîtier, un pour le gaz, un pour l'électricité. Ça fait donc 160 euros. A côté de cela, le service coûte 5 euros par mois. Dans ce coût mensuel est compris le changement automatique vers le fournisseur le moins cher selon le profil du client". Et ça fonctionne? Oui semble-t-il. En tout cas Olivier Roels est déjà gagnant : " Selon la simulation de June, j'ai économisé plus de 200 euros. J'ai changé une fois de fournisseur. On était chez Eni et maintenant on est chez Engie Electrabel".

"June" est un système encore tout récent. La société flamande a déjà convaincu 4 000 clients en un an. Depuis peu, elle investit le marché francophone.