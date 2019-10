Jouets à louer : voici Kidsbox

Dans la famille de l’économie circulaire, on demande les jouets ! Louer, c’est tendance et responsable. KidsBox propose une location de jouets de qualité, souvent en bois, introuvables en magasins de jouets classiques, éducatifs, innovants et certains éco-friendly.

Livrée à domicile ou en point relais, il s’agit d’une boîte surprise dont le client choisit le thème parmi 12 propositions. Avantages ? Terminé l’accumulation et le stockage de jouets. Finie la revente en seconde main !

Kidsbox est commercialisé partout en Europe. Le concept s’adresse aux tout-petits et aux enfants jusque l’âge de 8 ans.

L’abonnement mensuel débute à 25 euros. Dans la boîte, 3 jouets d’une valeur chacun de 70 euros qu’il faudra renvoyer par colis au terme du mois de location.

Les parents semblent ravis, d’autant qu’un principe d’éducation rythme les heures de jeu : il faut rendre les jouets en bon état.