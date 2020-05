Jeux de société : la star du confinement, c'est le puzzle !

Confinés à la maison, les Belges (et le reste du monde) cherchent un peu de distractions. Conséquence : les jeux de société ont vu leurs ventes exploser. Et le grand gagnant, c’est le puzzle.

Concernant les jeux de société, les produits phares chez Dreamland sont les Play-Doh, les Diamond Dotz, les circuits pour billes Gravitrax, les parcours Domino ou encore les Legos. " Les grands classiques comme le Monopoly et le Uno se vendent très bien aussi ! Mais le grand gagnant, c’est le puzzle 1000 et 1500 pièces, destiné aux adultes ", analyse Hanne Poppe. Eh oui, il en faut pour tout le monde. De quoi occuper les enfants, s’amuser en famille ou passer un moment détente seul ou en couple.

La fièvre du puzzle

Si le puzzle a longtemps été considéré comme ringard, aujourd’hui, c’est la star. " Avant, on avait un peu honte de faire des puzzles. Ce n’était pas très branché. Avec l’évolution des images et les nouveautés comme les escapes puzzles qui combinent puzzles et énigmes, il y a un regain d’intérêt fulgurant ! ", explique Bénédicte de Rouck représentante de la société Ravensburger. " Les gens se rendent compte qu’ils passent un temps ridicule devant leurs écrans. Il y a une volonté de revenir à ces activités simples, familiales et très satisfaisantes. Surtout en période de confinement !" Le phénomène est mondial et représente une augmentation de ventes de 170% pour ce géant du puzzle.