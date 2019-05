Jardin : Quel terreau choisir pour cultiver quelques légumes ?

Que mettre dans son carré potager? Quel terreau faut-il prendre, par exemple, pour cultiver quelques légumes? Le terreau le moins cher, est-ce suffisant ou faut-il mettre le prix? Notre journaliste a demandé conseil dans une jardinerie… Alors, un terreau universel, peut-être mais lequel? Pas forcément le moins cher semble-t-il.

Notre journaliste a donc apporté son terreau dans une jardinerie, deux sacs de terreau universel. Prix de chacun : 3,29 euros et 3,69 euros. Lequel choisir? Nous avons posé la question à un expert. "Pour mettre dans un carré potager, aucun des deux. Ils sont beaucoup trop bruts et fibreux. Celui-ci est très noir, l’autre, à première vue, est plus intéressant car il est plus fibreux, donc il va rester plus aéré, et ce sont deux produits qui vont se tasser trop vite", explique Patrick Cantillon, de la Jardinerie Central Jardin.

Aucun des deux ne convient. Mais alors que faut-il choisir? Ceux qui sont adaptés à l’agriculture biologique? Seulement, ils coûtent plus cher : 7 euros chacun. Alors pourquoi ceux-ci? "Première chose, quand vous les prenez, ils se défont convenablement. Moi personnellement je préfère avoir un terreau plus fibreux pour un carré potager, qui va rester plus aéré. Ces terreaux coûtent plus cher car dans ceux-ci on ne retrouve pas de déchets d’épuration ou de composts ménagers", conseille à nouveau notre professionnel.

On retient donc le conseil : préférez un terreau plus aéré et évitez les prix les plus bas. De plus, avant de remplir : ne pas oublier le géotextile pour empêcher de souiller votre terrasse.