Irritations, allergies... le masque peut être insupportable pour certains !

Le docteur Olivier Vanhooteghem dermatologue :" Le port du masque peut générer des irritations et en fonction du type de masque, je pense notamment à certains produits synthétiques , ils peuvent provoquer des types d ’eczéma. Ce ne sont pas des eczémas très importants, ils sont faciles à gérer, on peut faire soit des irritations soit des allergies. "

Irritation au niveau du menton, de la bouche, du nez, des joues, parfois même à l’arrière des oreilles tout simplement à cause du port du masque.

Docteur Olivier Vanhooteghem :" Si c’est une simple irritation , une crème hydratante pas trop riche suffira pour rebooster la protection cutanée. Eviter les savons sur le visage, ils décapent la peau, la dégraissent, et donc elle est encore plus irritable. "

Irritations, allergies, eczéma... le masque peut provoquer des réactions cutanées ! - © ti-ja - Getty Images

Si c’est un véritable eczéma de type allergique, il faut utiliser une autre texture de masque. Docteur Olivier Vanhooteghem : " Si on est obligé de porter ce type de masque et qu’il est impossible de changer, on peut alors dans certains cas utiliser une crème à base de cortisone, mais uniquement sur avis médical. "

La réaction allergique, elle, est très personnelle, c’est du cas par cas. Encore faut-il que ce soit une bonne protection mais le masque en coton est le plus doux. Le masque en papier est plus irritant.

Sabine Debehogne pharmacienne : " En cas d’irritation ou d’allergie, un antihistaminique peut aussi convenir, à appliquer soit localement ou par voie orale. Si c’est juste un peu d’irritation au niveau de l’oreille, une simple application en local suffira. "