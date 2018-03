Iode, fer, Vitamine C, Chrome... attention à la surconsommation

Un petit coup de mou? Une baisse de régime? Peut-être êtes-vous convaincu des bienfaits de la vitamine D ou des cures de magnésium. Le Belge est un grand consommateur de compléments alimentaires. Pas de statistiques en la matière chez nous, mais les Français annoncent une consommation en très forte hausse sur dix ans. Le chiffre d'affaires aurait carrément fait fois dix.

Les bénéfices des compléments alimentaires ne sont pas toujours très évidents... ni prouvés scientifiquement. Sauf pour la vitamine D: 80% des belges sont en carence. De manière générale, la prise de compléments alimentaires, n'est pas si anodine. Il arrive aussi que nos dosages soient trop élevés.

Le conseil supérieur de la santé vient de mettre à jour ses recommandations nutritionnelles.. et tire la sonnette d'alarme par rapport aux teneurs maximales autorisées. Ces teneurs maximales autorisées, publiées par arrêté royal, ne sont pas du tout adaptées à l'état de santé des belges en général. Les normes reprises dans l'arrêté sont des normes conformes à la législation européenne. Et en la matière, les normes acceptées pour un citoyen suédois ne sont pourtant pas identiques à celles qui conviennent à un belge ou un portugais.

Jean Nève, est le président du conseil supérieur de la santé, expert dans ces matières, évoque par exemple, l'iode :

Grace à une politique de santé exemplaire, on a pu travailler en Belgique, avec les boulangers et proposer du sel iodé dans tous les pains. Conséquence, le Belge n'a plus de carence en iode. Et si on prend de l'iode, il faut donc le prendre en très petite concentration. Les quantités autorisées par arrêté royal sont beaucoup trop élevées et sont à risque pour la grande thyroïde.

Idem pour le fer, conseillé pour les femmes enceintes. Il n'est pas nécessaire pour toutes les femmes, il faut d'abord faire une évaluation pour les femmes qui veulent être enceintes et si ce fer est nécessaire, les doses ne doivent pas dépasser 15 milligrammes alors que l'arrêté royal autorise des doses jusqu'à 45 milligrammes, ce qui est franchement trop élevé et potentiellement défavorable pour la santé.

Nous prenons également trop de vitamines C, " le besoin de l'homme est de 110 mg, on en mange 80 et 90 selon notre alimentation, et si on supplémente en hiver, il ne faut dépasser 50 voir 200 mg et pas le gramme autorisé par la législation, ça ne sert à rien, ce complément est immédiatement rejeté par l'organisme, du gaspillage très inconvenant", selon Jean Nève

Le docteur Neve ne jette pas tous les compléments alimentaires à la poubelle, mais rappelle qu'il faut les prendre sur conseil d'un médecin ou d'un diététicien qui auront pu faire un bilan exact des carences.