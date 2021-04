Insolite : des truites pêchées à l’aimant !

En effet, depuis peu, certains pêcheurs à l’aimant , qui d’habitude remontent à la surface une multitude d’objets métalliques (caddies de supermarché, vieilles pièces de monnaie, clous, canettes et autres ferrailles en tous genres), réussissent à pêcher des poissons !

Jean-Pascal, pêcheur à l’aimant reconnu à l’académie depuis 2001, nous a livré son expérience : " Vous savez, moi je suis plutôt du genre bêtes à poil, je suis pas trop branché poissons… Mais depuis que je pêche à l’aimant, dans certaines zones polluées aux métaux lourds, j’arrive à choper des poissons et le soir, c’est barbecue ! "

Les écologistes s’affolent de cette situation et veulent mettre en avant cet exemple frappant pour sensibiliser à la pollution des cours d’eau. Elle a un réel impact sur la biodiversité, comme le signale le célèbre écologiste B. Pitt, de passage à Bruxelles pour communiquer sur la cause : " On pourrait voir apparaître des poissons à pattes ou encore des huîtres bleues auquel certains pourraient vouer un culte ".