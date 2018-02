Incendie: les réflexes qui sauvent

L’année dernière en Belgique, 53 personnes ont perdu la vie dans l’incendie de leur habitation. Un chiffre important qui mérite réflexion… Car dans la plupart des cas, ces drames peuvent être évités en adoptant les bons gestes. Inventaire.

D’abord et avant tout, il faut placer des détecteurs de fumée. Ceux-ci ont une alarme tellement stridente qu’elle vous alertera en cas de problème. En effet, la majorité des incendies se déclarent la nuit, et c’est particulièrement dangereux car quand nous dormons, notre nez dort aussi. On ne sent rien! Ou alors, quand on est réveillé par une forte odeur, il est déjà trop tard pour évacuer.

Un incendie se déclare très vite, trop vite… La première minute, il faut un verre d’eau pour l’éteindre. La deuxième minute, c’est une casserole et la troisième, une citerne d’eau! Ni plus, ni moins. C’est dire s’il faut réagir vite quand le feu s’empare de votre logement.

Le détecteur dans tous ses états

Concernant les détecteurs, il y a quelques éléments à retenir. L’emplacement : il doit être mis à 30 centimètres du mur, l’idéal étant de le positionner au centre du plafond, tant pis pour la décoration.

Le nombre : un par étage dans une maison, deux dans un appartement s’il dépasse les 80 mètres carrés.

Le modèle : vérifier qu’il comporte bien le sigle CE (norme européenne). Pour le label de qualité en plus, on choisira la marque Bosec (recommandée par les pompiers).

Attention danger

La première cause d’incendie dans une habitation est liée à la friteuse. Vient ensuite le sèche-linge que beaucoup font tourner en leur absence… Là aussi, danger ! Ces deux objets sont particulièrement problématiques. Il faut toujours rester à proximité.

Mais ce n’est pas tout. Même après leur utilisation, ils restent dommageables. Pour éviter tout problème, il y a un réflexe à adopter : débrancher ! Certains sèche-linge prennent feu, alors qu’ils sont éteints. Prudence donc.

L’autre objet à tenir à l’œil est le multiprises. Surtout ne pas le surcharger. Maximum huit prises sont acceptées. Et encore… Mieux vaut acheter les multiprises avec interrupteur. C’est plus prudent.

En ce qui concerne les guirlandes et les bougies, ne les laissez jamais sans surveillance. Sans ça, c’est la catastrophe assurée…

La prévention comme arme anti-feu

Mieux vaut le savoir : un conseiller en prévention incendie peut venir chez vous, pour vous aider à sécuriser votre habitation. Un service utile et d’autant plus intéressant qu’il est entièrement gratuit. Pour en bénéficier, il faut contacter sa zone de secours ou alors le site Besafe.