Imprimantes, machines à pain, trampolines... Les ventes en ligne explosent

Le confinement provoque plusieurs choses. D’abord, on est nombreux à faire du télétravail. Ensuite, on cherche à tout prix à s’occuper à la maison. Enfin, il faut à tout prix occuper les enfants . Et tout ça n’est pas forcément une mince affaire. Par conséquent, quelques produits se démarquent.

Home sweet work

Home sweet work - © skaman306 - Getty Images

Pour le télétravail, on se procure des laptops, des claviers, des souris, des casques et des écrans pour améliorer son confort de travail. Mais ce sont surtout les imprimantes qui sont les plus achetées pour le moment, de même que les cartouches d’encre et les réserves de papier.

Ensuite, viennent les outils de "fun cooking". Si les machines à pain connaissent un nouvel âge d’or, de même que les "Soda Stream", on se procure aussi beaucoup d’objets plus insolites : des machines à pop-corn, de quoi se faire des smoothies ou même des machines à crêpes. De quoi passer du temps en famille.