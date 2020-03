Immobilier, quid des loyers durant la période de confinement du coronavirus ?

Le covid-19 plonge le pays dans l'incertitude ! L'économie est au ralenti, les salaires diminuent... les locataires craignent de ne plus pouvoir payer leur loyer.

Pour José Garcia secrétaire général du syndicat des locataires, il faut éviter durant cette période toute augmentation de loyer par le gel de l'indexation . Le bailleur pourrait aussi offrir la possibilité de postposer le paiement en cas de problème financier ou encore, la possibilité de négocier un loyer moins cher quand le logement loué n'est pas conforme aux règles de salubrité et de confort minimal.

Pour ceux qui pourraient quand même se trouver dans une situation délicate, le syndicat des propriétaires invite les bailleurs à faire preuve de compréhension et suggère qu'un accord entre propriétaires et locataires soit trouvé dans le cadre d'un moratoire .

Du côté du syndicat des propriétaires et copropriétaires , ce qu'on veut éviter "c'est que certains locataires dans le cas d'un effet d'aubaine partent du principe qu'ils ne doivent plus payer leur loyer".

"Les propriétaire auront intérêt à faire un geste" précise José Garcia. Une négociation sera nécessaire si on veut maintenir une bonne relation bailleur locataire.

Dans le contexte actuel l'idéal, c'est que chacun reste en place là où il est. " Personne dans le cadre de la période de confinement ne sera mis dehors de son logement" précise le Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires

Bien mis en location, quid des visites ?

Il est clair que dans le cadre du confinement demandé par les Autorités, les visites dans le cadre de relocation ne sont pas envisageables. Le locataire occupant les lieux est parfaitement en droit de s'opposer à la visite.

En conclusion, durant la durée du confinement bailleurs et locataires devront sans doute mettre de l'eau dans leur vin et faire preuve de bon sens et de compréhension.