Immeubles à appartements : confinement pas toujours respecté

Dans mon immeuble, un locataire héberge 2 à 3 personnes qui ne sont pas domiciliées chez lui et qui multiplient les sorties !

Chacun est censé rester chez lui ou se déplacer uniquement pour l’essentiel, pourtant cela ne semble pas être compris et respecté de tous...

Dans certains immeubles, les habitants se posent des questions sur les allées et venues qui se poursuivent dans le bâtiment malgré les règles de confinement.

“Mon voisin accueille encore certains jours sa compagne qui n’habite pas avec lui, et qui est donc en contact régulier avec un environnement extérieur à l’immeuble...”

“Dans mon immeuble, il y a un locataire qui héberge 2 à 3 personnes qui ne sont pas domiciliées chez lui et qui multiplient les sorties tout au long de la journée...”

Que faire ?

Des cas particuliers qui témoignent de l’inquiétude générale et qui évidemment relèvent de la protection de la vie privée, pour le Syndicat national des propriétaires, il est quasiment impossible d’y apporter une réponse globale.

Il faut qu'il y ait dix à quinze personnes en une fois pour une intervention policière !

Chaque citoyen doit agir en son âme et conscience et limiter contacts et déplacements au maximum. Le président du Syndicat national des propriétaires, Olivier Hamal, précise: “Si à un moment donné, un locataire de l‘immeuble accueille dix à quinze personnes en une fois, alors il convient de prévenir la police”.

Mais lorsqu’il s'agit d’une ou deux personnes qui passent de temps en temps, la police ne peut pas intervenir et on ne peut pas poster un agent à la porte chaque immeuble. Il s'agit à nouveau de faire appel au bon sens de chaque citoyen pour respecter les consignes.

Selon Olivier Hamal : “Globalement, les mesures de confinement sont assez bien respectées aussi dans les grands immeubles à appartements”.