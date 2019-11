Immersion au cœur d'un service d'urgence

Chaque année, environ 50 000 personnes sont admises aux urgences de Notre Dame, l'un des sites du Grand Hôpital de Charleroi. Soit entre 140 et 180 admissions par jour. Nous avons passé douze heures au cœur du service.

C'est l'une des rares routines dans le service des urgences... Il est huit heures, c'est le moment de la transmission. Les équipes de nuit et de jour se croisent, médecins et infirmiers font le point sur la nuit, les patients présents. Le service se met en route progressivement avant d’affronter les pics d’affluence qui ne manqueront pas d'arriver.

En bon chef d'orchestre, ou plutôt coordinateur, le docteur Vincent De Winter supervise ses troupes, la veste sur le dos. Toujours prêt à répondre aux appels du 112 pour démarrer dans la minute avec l’infirmière urgentiste et le chauffeur qui les accompagne. Et cela ne tarde pas. Il n’est pas neuf heures quand la sirène retentit dans le service des urgences.

Une patiente âgée souffre d'une douleur importante à la hanche, elle est incapable de marcher. Si l'intervention n'est pas vitale, elle est impressionnante. Un escalier trop étroit ne permet pas d’évacuer la dame dans de bonnes conditions. Les pompiers devront déployer la grande échelle. Avec bienveillance, l'équipe rassure et apaise la patiente avant de l'emmener vers l’hôpital.

Retour à Notre Dame. Trois ambulances viennent d'arriver, presque simultanément. "C’est la vie de tous les jours aux urgences, il faut gérer le flux en fonction des priorités" explique Mélanie Jeanmart, infirmière urgentiste. Une jeune fille s'est blessée à l'école. La priorité sera de soulager la douleur, établir les antécédents, ensuite un médecin viendra examiner la patiente. Si une radio est nécessaire, elle pourra se faire au sein même des urgences, équipée d’une salle de radiologie. C’est l’une des particularités de l’hôpital, comme la présence chaque jour d’un psychiatre. Parce que les urgences ne se limitent pas aux blessures physiques. Le site de Notre Dame peut proposer une consultation psychiatrique immédiate. L'équipe psy, intégrée à l'équipe soignante, fait face à de nombreuses situations difficiles : angoisse extrême, délire, hallucinations ou encore tentatives de suicide.

Du côté de l'accueil, les admissions s’enchaînent...

Les patients qu'il faut examiner, plâtrer ou recoudre défilent. Un tendon d'Achille déchiré lors d'un match de foot, une plaie au crâne. Arrive un jeune homme encore en tenue de travail. Il s'est coupé avec une scie circulaire sur un chantier. La plaie est large mais le jeune homme a eu de la chance, les tendons et l'artère ne sont pas touchés, il s'en sortira avec huit points de suture. Les admissions s'enchaînent, mais dans le calme. Les patients sont rapidement pris en charge. Pas de salles d'attente remplies, ni de personnel débordé. Ce n'est pas toujours le cas. Entre 140 et 180 personnes sont admises chaque jour sur le site de Notre Dame. Aux premières loges se trouve Cathy. Secrétaire, elle accueille les patients à leur arrivée. Des patients souvent inquiets, angoissés, parfois confus... Ou tout simplement pressés. "Il n’est pas rare de devoir faire face à l’impatience et à l’agressivité des patients". Aux urgences, les violences verbales sont monnaie courante, les violences physiques sont plus rares, mais entraînent toujours un dépôt de plainte.

Seulement 2 à 3% des admissions sont des urgences absolues. Viennent ensuite les urgences relatives. Mais il faut aussi gérer les urgences qui n'en sont pas vraiment, les bobos, ou encore les patients qui espèrent accélérer un rendez-vous. Pourtant, toute personne qui se présente sera vue. Pour établir les priorités, un(e) infirmier(ère) reçoit chaque patient. Il faut pouvoir repérer les patients à risques. Rester vigilant, et ne pas banaliser, au risque de passer à côté d’une urgence vitale.

Pendant que ce temps, le Smur (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) est à nouveau appelé pour un jeune homme qui présente des troubles du rythme cardiaque. En quelques minutes, l'équipe est sur place. Le jeune homme est sous l'effet d'un mélange d'alcool et de drogue. Une intervention courante pour les urgentistes, de jour comme de nuit. L'ambulance emmènera le patient sur le site de Saint Joseph, spécialisé dans la prise en charge des pathologies cardiaques.

Une autre intervention attend les urgentistes, au cœur de la ville, le long de la Sambre. Les pompiers, déjà sur place, demandent du renfort. Une dame est étendue au sol, ils ignorent encore s’il s’agit d’une chute du quai qui surplombe le halage, d’une agression ou d’une tentative de suicide. La victime est mal en point. Le bassin est probablement fracturé. L’endroit est exigu, le cas complexe à gérer, mais chacun connaît son rôle, trouve sa place. Il faut agir vite, stabiliser la dame avant de l’emmener à l’hôpital. Un scanner complet confirmera la fracture.

Les urgentistes abordent toutes les parties de la médecine. La diversité des pathologies, des situations, des patients, c’est la spécificité et la difficulté du métier de médecin urgentiste. Mais c'est aussi ce qui fait sa richesse. Prendre les bonnes décisions, seul et rapidement. Les premières minutes sont essentielles.

Le quotidien est souvent éprouvant, fait parfois d'annonces difficiles aux familles, souvent fatiguant. Pourtant, après 17 ans aux urgences, le Docteur De Winter reste passionné par son métier hors du commun. "Je ne ferais rien d'autre, c'est aussi important de le dire !" souligne-t-il, "Quand une journée démarre, on ne sait jamais ce qui va se passer. En Smur, on voit la vie, la mort. On est vraiment dans l’aide à la population et c'est ce qui en fait un métier passionnant".

Pour l'ensemble des soignants, l'humain reste au cœur du métier. Depuis 30 ans, Florence Lapierre soigne les blessures et apaise les souffrances moins visibles… "Dans toute situation d’urgence, il faut du réconfort, c’est essentiel, je ne conçois pas mon travail sur l’aspect technique uniquement, l’aspect relationnel est hyper important".

La nuit tombe sur Charleroi, mais le travail ne s'arrête pas pour autant. Avec les spécificités de la nuit dans un hôpital de centre-ville. Des patients alcoolisés, de l’agressivité, il faut gérer la réduction des effectifs la nuit tout en assurant le suivi de l’activité de la journée qui n’est pas terminée. Avec la fatigue propre au travail de nuit. Même si désormais à Charleroi, les gardes de 24 heures ont pratiquement disparu. Les soignants travaillent la journée ou la nuit, mais ne cumulent plus les deux. Parce que la qualité des soins passe aussi par là.

Il faut aussi affronter la misère et la détresse. Le personnel soigne presque quotidiennement des toxicomanes, des sans-abris, des personnes en grande précarité, qu'il tente d'aider avec l'aide du service social de l’hôpital.

Pour le docteur De Winter, une journée de 12 heures s'achève. Il faut encore gérer la partie administrative... Mais une nouvelle équipe prend progressivement le relais. Ce jour là, le Smur sortira huit fois, et 159 personnes seront accueillies aux urgences de Notre Dame.