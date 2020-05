Ils ont décidé de ne pas rouvrir ce lundi 11 mai !

Un magasin de vêtement : vive la vente en ligne !

Maïté Vaneyck, propriétaire et gérante d’une boutique de vêtement à Louvain-la-Neuve depuis quatre ans, n’a pas rouvert ce lundi 11 mai, pour une raison d’accueil.

Notre magasin n’est pas très grand et j’aurais le droit de n’avoir que deux clientes à la fois dans le magasin pendant maximum une demi-heure.

" On a l’habitude d’avoir des liens assez familiers avec nos clientes. Chez nous, tout le monde est tutoyé. On a une très grosse communauté. Donc, elles sont habituées à un accueil et un service qui ne pourront pas du tout être honorés en cette période-ci. Mes deux cabines d’essayage sont collées, donc, ça veut dire fermer une des deux cabines et devoir faire attendre l’une ou l’autre demoiselle pour qu’elle fasse ses essayages. La proximité ne va pas être la même. On ne peut pas venir accompagné. On doit porter un masque. Tout cela, ce sont des frontières et nous, nous sommes tellement à l’opposé de mettre des frontières avec notre clientèle que si c’est pour offrir un service que l’on trouve approximatif ou en tout cas moitié moins bien de ce que l’on fait d’habitude, pourquoi le faire ? "

Maïté préfère donc garder son magasin fermé et se concentrer sur les ventes en ligne. Elle a commencé son activité sur les réseaux sociaux et a toujours fonctionné avec la vente par Internet, parallèlement à sa boutique physique. A raison, ses ventes en ligne ont véritablement explosé avec la crise. " J’avais senti le vent tourné et peu de temps avant que l’on annonce le confinement chez nous, je suis allée faire énormément d’achats et j’ai un petit peu fait un coup de poker. J’ai acheté pour deux ou trois mois de stock, en me disant : " Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne peux pas rester inactive.

Je ne suis pas une assez grosse société que pour survivre. Donc, il fallait que par la porte ou par la fenêtre, je trouve une solution.

" J’avais ma trésorerie au plus bas, mais tous mes stocks et j’ai boosté, boosté, boosté l’on-line, ce qui m’a permis de faire exploser mon chiffre d’affaires, donc, j’ai fait plus 300% de mon chiffre d’affaires habituel pendant le confinement. C’est franchement énorme. " Cette tendance se poursuit depuis lundi chez Maïté, malgré la réouverture des magasins de vêtements concurrents. Sa boutique physique dans ces conditions peut bien encore rester fermée quelques semaines.