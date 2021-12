Illuminations de Noël : quel coût en électricité pour le consommateur ?

Fêtes et coût des illuminations - On n'est pas des pigeons (164/183) - 08/12/2021 Voici Noël qui démarre. En Angleterre, un gars a 30 000 lumières et décorations de Noël pour sa maison. D'où l'enquête de Paul-Henri Burrion. Les guirlandes se vendent comme des petits pains et le consommateur est demandeur. Mais, pour voir tout cela briller, que va t'on dépenser en électricité? Le coût est très faible d'après les calculs d'une classe et d'un professeur d'électricité. Et, pour les villes, Ciney par exemple, le coût des lumières y avoisine les 900 euros mais cela met en valeur la ville, les gens viennent visiter et il y a donc des retombées économiques, selon le bourgmestre. Par ailleurs, des téléspectateurs donnent aussi leur avis sur notre page Facebook.