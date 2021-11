Il y a saucisson ... et saucisson !

Pour les amateurs, il n'y a rien de mieux que le saucisson. Nous nous sommes intéressés à sa fabrication pour savoir ce qui entre dans sa composition. En en achetant plusieurs types et en passant par des analyses en laboratoire. Objectif: détecter l'espèce et la quantité de viande utilisée et en doser la matière grasse.

Première étape:

Aux Salaisons G. Blaise à Florenville, on fabrique du saucisson gaumais 100% porc avec 80% de viande maigre et 20% de gras. A l'issue du processus de fabrication, direction la chambre de maturation et le fumoir. Pour Stéphanie Fontenoy, directrice des Salaisons G. Blaise, ce processus est quelque chose de compliqué qui nécessite un savoir-faire et de l'expérience. Il faut bien surveiller la production." Une fois au fumoir, si jamais, il fait trop humide, il va moisir. Si jamais, il sèche trop vite, il va croûter et ne sera pas sec de l'intérieur." Ce saucisson gaumais de tradition revient à 15 euros le kilo.

Etape suivante:

La Maison Lefebvre & Fils, à Wellin. Depuis 70 ans, on y fabrique du saucisson ardennais avec IGP (Indication Géographique Protégée) et un cahier des charges très strict. Depuis 70 ans, le fumoir est en action avec de la sciure de hêtre et de chêne, nous précise Benjamin Lefebvre, boucher-charcutier. Ce saucisson ardennais coûte 21 euros le kilo.