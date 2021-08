Huiles essentielles : potions magiques ou poisons toxiques ?

a majorité des huiles essentielles sont obtenues de cette manière. De la vapeur d'eau est injectée dans une cuve remplie de la plante dont on souhaite extraire l'huile essentielle. Cette vapeur va se charger des principes actifs avant d'être refroidie. Les gouttelettes issues de la condensation pourront ensuite être recueillies dans un récipient. A l'arrivée, on obtiendra deux phases : une phase liquide, c'est l'hydrolat et une phase huileuse, c'est l'huile essentielle.