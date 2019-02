House porn : l'addiction à Immoweb et ses biens immobiliers

C'est une nouvelle forme d'addiction : la house porn. Non, la house porn n'a rien de sexuel, c'est plutôt de la pornographie immobilière... Ceux qui en sont atteints ressentent régulièrement un désir compulsif de consommer des images de maisons. C'est le cas de Laurie. Pour elle, ce n'est pas une addiction. " C'est plus une passion. Au lieu de consulter Facebook, finalement je consulte Immoweb. Comme une page, j'ai mon fil d'actualité, je le renouvelle et j'ai de nouvelles publications qui apparaissent ".

Découvertes architecturales et aménagement intérieur

Tous les matins, au petit-déjeuner, Laurie a besoin de sa dose de petites annonces. Et pourtant, elle n'a aucun projet d'achat de bien immobilier. Ses motivations sont tout autres : " C'est des découvertes, voir comment les gens aménagent leur intérieur, la décoration. Découvrir aussi des pépites architecturales. C'est plus comme si on consultait un livre d'architecture ou un magazine. Au lieu d'acheter le magazine, je vais directement à la source ".

La passion de Laurie l'a même conduite à ouvrir une page Facebook. Elle y publie régulièrement ses coups de cœur. Cette pornographie immobilière, certains agents immobiliers la connaissent bien. Ils y sont confronté parfois. Car oui, des passionnés d'immobiliers vont même jusqu'à visiter des biens sans aucun objectif d'achat. " Avoir envie de voir les autres intérieurs, les autres maisons, je peux le concevoir. Ce qui est très différent c'est qu'en tant qu'agent immobilier, là la démarche est différente. Nous nous devons, pour nos clients vendeurs, de faire le tri entre ce type de tourisme immobilier et le vrai intérêt et la vraie démarche d'achat " explique Marie Ledeganck, agent immobilier.

Si on fait des visites pour rien et qu'elles sont tout à fait fausses, on a tous perdu notre temps

Les touristes de l'immobilier, ce sont un peu les bêtes noires des agences. Il faut les éviter. " Nous, on a quand même l'impression qu'on nous confie les clés d'une maison, et qu'il n'est pas question d'aller faire des balades touristiques dans un jardin ou dans une maison pour voir comment les autres vivent. Il faut quand même savoir que même pour les propriétaires, chaque visite est préparée. Les clients sont attendus, les maisons sont rangées. En été, un soin est apporté au jardin. On essaie quand même de mettre le bien sous son meilleur jour. Alors si on fait des visites pour rien et qu'elles sont tout à fait fausses, on a tous perdu notre temps " précise à nouveau Marie Ledeganck.

Pour éviter donc de perdre du temps, les agents font le tri avant les visites par téléphone. Finalement la pornographie immobilière n'a rien de bien méchant, tant qu'elle vous maintient dans votre divan...