Hôtels chiens admis, à quoi faut-il s'attendre?

Devoir faire garder son chien quand on part quelques jours, ce n'est pas toujours évident. La solution? Certains hôtels acceptent les animaux au sein de leur établissement. Ainsi, on peut profiter d'un week-end à la campagne ou à la mer tout en gardant Médor à ses côtés. Quels sont les services proposés par ces hôtels? Quelle somme faut-il débourser? Nous nous sommes rendus dans deux hôtels chiens admis et avons comparé leurs services.

A Transinne et à Harzé

La Barrière de Transinne dans la Province du Luxembourg a développé le concept d'hôtel "Dog Welcome" en novembre dernier. Ici, un accueil tout particulier est réservé aux chiens. "Le maître et le chien vont être accueillis avec le même confort. On accorde autant d'importance aux chiens qu'à leurs maîtres" explique Anne-Sophie Braine, responsable commerciale.

Le château de Harzé est lui aussi un hôtel chiens admis et ce, depuis plusieurs années. "Petites et grandes tailles, on ne fait pas la différence" sourit Natacha Robin, responsable de la réception.

En compagnie d'Apic (un adorable cocker), nous avons testé l'accueil, les chambres et les extérieurs de ces hôtels. Trois critères que nous avons évalués sur 10.

L'accueil

Au sein du château de Harzé, l'accueil est très spontané. D'ailleurs, Apic se sent déjà comme chez elle. Dans les deux établissements, nous demandons s'il est possible de lâcher le chien. Au Château de Harzé cela ne pose aucun problème mais, au sein de la Barrière de Transinne, c'est préférable de le tenir en laisse. L'accueil est professionnel mais plus commercial. Le château de Harzé s'en sort donc avec un 9/10 et nous attribuons un 7/10 à la Barrière de Transinne.

Les chambres

Les deux hôtels ont mis les petits plats dans les grands pour recevoir notre amie Apic. A Transinne, une gamelle remplie de croquettes sélectionnées en fonction de la taille du chien, un jouet, de l'eau et un tapis ont été prévus spécialement pour la venue d'Apic. "Toutes les chambres chiens admis sont équipées d'un parquet, ce qui permet un entretien plus aisé." La chambre donne directement sur un jardin clôturé ce qui lui permet d'aller gambader dehors quand bon lui semble. D'ailleurs, toutes les chambres chiens admis se trouvent dans un grand chalet à côté de l'hôtel, ce qui permet aux chiens d'aller plus facilement dans ce grand jardin. Le coût est de 10 euros par nuit et par chien.

A Harzé, il y a également de l'eau et de la nourriture qui attendent Apic. Par contre, ici, il n'y a ni jouet ni tapis. "Il n'y a pas de panier car ce sont des contraintes plutôt hygiéniques. On demande donc aux clients de venir avec leur couverture ou leur panier." Un propriétaire accompagné de son chien devra débourser 15 euros par chien pour l'entièreté de son séjour. Au final, nous décidons d'attribuer un 9/10 à Transinne et un 8/10 au Château de Harzé.

Les extérieurs

A Harzé, un grand parc accueille nos amis à quatre pattes. Le bémol est qu'il n'y a pas de barrière autour donc cela peut être risqué si le chien n'est pas très obéissant. A Transinne, les chiens ont accès à un jardin de 600 mètres carrés. Ce dernier est totalement clôturé et certaines chambres y ont directement accès. Résultat? Nous accordons un 7/10 au Château de Harzé et un 8/10 à la Barrière de Transinne.

Au final, nos deux établissements recueillent le même nombre de points, soit un total de 24/30. De part et d'autre, Apic y a trouvé son compte pour différentes raisons.