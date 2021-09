Hausses des prix, ruptures de stock, faut-il prendre les devants et se dépêcher d’acheter ?

Jacques Graye conseille quelques achats à faire maintenant avant une hausse des prix. En effet, le mazout va augmenter avec la reprise de l'activité économique, les pneus hiver aussi avec les problèmes d'approvisionnement. Quant au mobilier de jardin, on peut profiter des promos de fin de saison car, l'an prochain, les prix augmenteront également vu la flambée des prix du bois et des métaux notamment.

Comme le confirme Julien du magasin Overstock Garden de Namur : "Le fait de s’y prendre à l‘avance permettra d’avoir les meilleurs prix actuels sur le matériel. Et comme ça, pour la bonne saison, vous êtes sûr de ne pas avoir de rupture de stock et de ne pas avoir une augmentation de prix dans le courant de l’année. Il y a une grosse flambée des prix au niveau de tout ce qui est métaux, bois, polyuréthane. Donc, on ne sait pas encore dans quel pourcentage, mais cela augmentera automatiquement."

Ce n’est plus vraiment la saison. Mais si vous comptiez acheter du mobilier de jardin pour l’été prochain et si vous avez la possibilité de le stocker, autant l’acheter dès maintenant. Vous bénéficierez des promotions de fin d’été .

Du côté du mazout de chauffage, on peut bien sûr prendre les devants et remplir sa cuve dès maintenant. Mais, sauf événement imprévu, on ne s’attend pas à une flambée de prix dans les semaines qui viennent.

On ne devrait pas avoir de grosses augmentations. Le prix actuel n’est pas bon marché, mais il reste raisonnable.

David Piraprez, administrateur de la société Piragri à Ohey estime que "depuis la reprise de l’activité économique, les prix sont légèrement à la hausse. Mais je pense que d’ici un à deux mois, il y aura une certaine stabilisation des prix. Sauf incident géopolitique imprévu… Je pense qu’il ne faut pas s’affoler, on ne devrait pas avoir de grosses augmentations. Le prix actuel n’est pas bon marché, mais il reste raisonnable."

On peut se permettre d’attendre un peu, par exemple le mois d’octobre, pour acheter ses pneus hiver

Et puis faut-il déjà penser à réserver et acheter des pneus hiver pour sa voiture ? Là, on peut s’attendre à des ruptures de stock, en tout cas pour certains modèles et tailles de pneus. Du coup Emilien Orban, de chez Greg Orban Pneus à Andenne, conseille : "Les prix augmentent, mais il y a actuellement peu de stocks. Pour moi, on peut se permettre d’attendre un peu, par exemple le mois d’octobre, pour acheter ses pneus hiver, en espérant évidemment que les stocks se remplissent comme prévu."