Hastière : la commune où faire de bonnes affaires ?

Vous cherchez un endroit où investir ? Vous n’avez pas un gros budget ? Vous trouverez peut-être votre bonheur à Hastière !

Si l’on en croit les chiffres publiés par Statbel, Hastière est la commune la moins chère du pays. En 2018, le prix médian d’une maison deux ou trois façades en Belgique était de 200.000 euros. (Le prix médian est le prix par rapport auquel 50% des maisons vendues sont moins chères et 50% plus chères). C’est à Bruxelles que l’on trouve les prix les plus élevés, 847.500 euros pour une maison quatre façades et 199.000 euros en moyenne pour un appartement. Les maisons wallonnes les plus chères se situent à Lasne (550.000 euros) et les moins chères à Hastière (67.500 euros).

Trouverez-vous pour autant la maison de vos rêves pour une bouchée de pain ?

Pas forcément… La commune, située entre Dinant et la frontière française, est éloignée des grands axes routiers mais elle dispose d’autres atouts. Située dans un écrin de verdure traversé par la Meuse, la commune, et particulièrement le village de Waulsort, fut jadis un lieu de villégiature très prisé. Aujourd’hui, le tourisme s’y fait plus discret, les luxueux hôtels du bord de Meuse sont transformés en appartements, mais la commune compte toujours de nombreuses zones de loisir et campings, nous explique Cédric Henrard, directeur de Condrogest.

20% des habitants vivent dans les zones de loisir

Dans ses calculs, l’office belge de statistique tient compte de tous les actes enregistrés par les notaires, y compris les logements situés dans ces domaines privés. "Il y a énormément de zones de loisir sur la commune et donc on va retrouver dans les prescriptions des habitations ou des constructions qui ne dépassent pas 60 m2 au sol. Soit nos clients achètent pour une seconde résidence, soit pour se retirer pour leur pension, il y a aussi des personnes qui cherchent un prix et qui viennent pour habiter la région". Environ 20% des habitants d’Hastière vivent dans les zones de loisir de la commune.

Mais si vous cherchez une grande villa quatre façades hors zone de loisir, il faudra ouvrir son portefeuille… Les prix se rapprochent alors d’autres communes wallonnes, et vous débourserez bien plus de 67.500 euros.