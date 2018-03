Haché, haché préparé ou filet américain: que choisir pour vos préparations?

Aujourd'hui, nous avons fait le point concernant plusieurs dénominations: haché, haché préparé et filet américain... Comment s'y retrouver? Que choisir pour ses préparations? Nous avons fait le point avec Robert Rémy.

Première dénomination: le haché. Il s'agit de viande fraîche hachée de n'importe quelle espèce animale: du bœuf, du veau, du porc, du mouton ou encore du cheval. Une seule espèce peut être présente pour constituer ce haché, ou alors il s'agit de mélanges. L'espèce doit toujours être annoncée, seule, ou par indication d'un ordre décroissant si c'est un mélange. On ne peut y ajouter que du sel et des épices. Notez que le haché peut renfermer jusqu'à 30% de graisse.

Deuxième dénomination: le haché préparé, qui doit renfermer minimum 70% de viande. C'est la même catégorie que le haché, et on peut y ajouter des ingrédients, comme par exemple de la mayonnaise, du fromage, des légumes ou des œufs...

Troisième dénomination: le filet américain. C'est de la viande hachée maigre qui ne peut renfermer maximum que 7% de graisse (à comparer avec les 30% qu'on peut retrouver dans le hachis). Dans le cas du filet américain, seules deux espèces sont autorisées: le bœuf et le cheval. S'il s'agit de cheval, il y a obligation de le mentionner sur l'étiquette.

Le haché, très fragile d'un point de vue hygiénique

Le haché est certainement l'aliment le plus fragile d'un point de vue hygiénique. Il est donc indispensable de le stocker rapidement au réfrigérateur et de le consommer de préférence le jour-même s'il est destiné à être consommé cru. Concernant les très jeunes enfants ou les personnes convalescentes, mieux vaut acheter un steak et le moudre soi-même à la maison.

Attention, si le filet américain que vous avez acheté conserve sa couleur rouge, c'est très suspect. En effet, naturellement, par contact à l'air ambiant, une viande hachée va brunir dans le temps, c'est normal. Par contre, ce qui est anormal c'est lorsqu'elle reste très rouge et parfois même rouge fluo. Dans ce cas, on peut largement suspecter la présence d'additifs; les sulfites. Ceux-ci sont en principe interdits dans la viande hachée ou le filet américain mais sont malheureusement trop souvent utilisés. Méfiance donc si votre filet américain reste rouge des heures durant...