TOUTANKHAMEN - © Romilly Lockyer - Getty Images

Gros succès pour l'exposition Toutankhamon à Liège - On n'est pas des pigeons - 03/03/2020 L’exposition Toutankhamon organisée par Europa Expo attire la grande foule, près de 100.000 visiteurs en deux mois et demi. L’exposition a commencé le 14 février et se poursuit jusqu’au 31 mai. Europa Expo vous emmène en Egypte Antique sur les traces de l’archéologue Howard Carte et sa quête fascinante du tombeau de Toutankhamon. Les raisons de ce succès ? Explications en compagnie de visiteurs rencontrés sur place ce matin…