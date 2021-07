Greenwashing au rayon vrac : les sacs d'emballage ne sont pas si compostables que ça

Par souci écologique, on opte pour du vrac dans notre supermarché. Et là, surprise ! Derrière les distributeurs, des sachets semblables aux emballages dans les cartons classiques.

Assorted nuts and dried fruits in organic shop © Getty Images - Helen Camacaro

Chez Carrefour , en fait, les sacs de remplissage des silos ne sont pas si gros que ça, d'une part; et ils sont, par ailleurs, en plastique. Du plastique soi-disant compostable, car fabriqué avec des déchets organiques.

Alors, quelle est vraiment la différence entre l'emballage qu'on utilise pour réapprovisionner le vrac et les emballages qu'on trouve dans les cartons classiques de céréales Kellogg's, par exemple ?

"Ce sachet comme il est indiqué est compostable, c'est avec des déchets organiques, et donc, ici, on est aussi dans une démarche de durabilité," nous répond Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour Belgium. Même si c'est un sachet qui peut paraître classique, c'est un sachet qui est compostable."

Euh, et bien, c'est du compostage classique: cela va être jeté dans les bacs adaptés. Et ça va partir au compost par la suite.

A la question de savoir où les sachets sont compostés, elle hésite: "Euh, et bien, c'est du compostage classique: cela va être jeté dans les bacs adaptés. Et ça va partir au compost par la suite."

Comprenez dans une usine de compostage classique. Syrin Stambouli poursuit: "Oui, en Belgique, on est très bon en compostage/recyclage. Donc voilà, nous, on suit ces chaînes-là. Et c'est très important justement de faire partir les bons déchets vers les bonnes chaînes de recyclage."

Et d'ajouter: "Mais je peux me renseigner, bien sûr."

Il n'existe pas encore de centre de compostage industriel en Belgique. Dès lors, nous déplorons que les déchets soient généralement incinérés.

Quelques jours plus tard, un message électronique de Siryn Stambouli, nous informe que : "Bien que l'on puisse trouver de nombreux centres de compostage de déchets végétaux, il n'existe pas encore de centre de compostage industriel en Belgique. Dès lors, nous déplorons que les déchets soient généralement incinérés."

Conclusion: ce sac en plastique que l'on croyait trié dans une poubelle spéciale, et puis traité dans un centre de compostage industriel, ce n'est que du vent !