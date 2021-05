Graines de sésame : alerte à l'oxyde d'éthylène

Graines de sésame: méfiance ? - On n'est pas des pigeons (80/183) - 11/05/2021 Les graines de sésame font beaucoup parler d'elles car susceptibles de contenir de l'oxyde d'éthylène, un anti-bactérien et anti-fongique mauvais pour la santé si on en mange en quantité. Ce sont les importations depuis l'Inde qui sont en cause.Mais, l'alarme donnée, l'Afsca réalise désormais des contrôles et la situation devrait s'améliorer. C'est important car les graines de sésame sans éthylène sont excellentes pour la santé (fibres, protéines, oméga 3 ) comme le précise Carlo.