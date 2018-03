Gouda: Aldi offre le meilleur rapport qualité prix

Véronique Socié, propriétaire de la fromagerie La Fruitière et première fromagère de Belgique en 2016

Vincent Verleyen, producteur de fromages artisanaux à Geves et premier fromager de Belgique en 2014

On n’est pas des pigeons a organisé une dégustation à l’aveugle avec six Gouda jeunes différents. Le jury est composé de:

C'est le fromage préféré des Belges. Dans les tartines des enfants, le sandwich du midi ou en petits cubes à l'apéro, le Gouda a la cote! Au supermarché, les prix varient du simple au triple. Y a-t-il une différence entre ces goudas tranchés préemballés et celui qu'on achète à la fromagerie? Les plus chers ne sont pas nécessairement les meilleurs.

Le meilleur Gouda est celui de la fromagère

Le Gouda de la fromagerie, 1er sur notre podium - © Tous droits réservés Aldi, le meilleur rapport qualité-prix - © Tous droits réservés Dernier du classement : le bio de chez Colruyt - © Tous droits réservés

Sans surprise, le Gouda de la fromagère fait l’unanimité auprès de notre jury. Précisons qu’il s’agit du seul fromage d’Appellation d’Origine Protégé (AOP) de la dégustation. Le plus cher aussi (14,20€/ kilo) et le seul qui a été fabriqué en Hollande du Nord. "Il a plus de goût que les autres", précise Romane, 8 ans. "Il se démarque même à l’odorat", poursuit Vincent. Pour le producteur de fromages, "dès qu’on l’approche du nez, il dégage toute une palette d’arômes qu’il n’y a pas dans les autres".

A la deuxième place de notre podium, et c’est une surprise: le Gouda acheté chez Aldi. Il affiche à peine 5,60€/ kilo. C’est le meilleur rapport qualité-prix. L’achat malin qui ravira le portefeuille et les papilles.

Grosse déception en revanche pour le Gouda bio de chez Colruyt. Son prix au kilo (11€) est à peine moins cher qu’à la fromagerie. Pourtant, il arrive dernier de notre classement. "Il n’a pas beaucoup de saveurs", "insipide", "pas bon", commente notre jury. Pour Véronique Socié, "on peut s’interroger sur l’intérêt du bio industriel. Ici, s’il a un intérêt pour la planète, il n’en a aucun au niveau du goût".