Gélatine : de plus en plus d'alternatives pour satisfaire la demande des consommateurs

Quelle gélatine dans les cuberdons ? - On n'est pas des pigeons (144/183) - 29/10/2021 80% de la gélatine alimentaire européenne est composée de couenne de porc. On voit apparaître sur les étiquettes de la gélatine bovine, de poisson et aussi de la gélatine végétale: l'agar-agar, un gélifiant, à base de poudre d'algue. Davide Rosato, le Roi du Cuberdon, montre sa production: cuberdons fabriqués avec de la gélatine de porc et cuberdons végan. Il compare leur aspect, leur goût, leur prix, leur durée de conservation.