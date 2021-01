Gel hydroalcoolique, oui mais pas n'importe lequel !

Pour éliminer les virus, la meilleure des solutions, tous les hygiénistes en conviennent, c'est encore le lavage approfondi des mains à l'eau et au savon. Il faut donc toujours privilégier cette option lorsqu'elle est accessible. Comme c'est loin d'être toujours le cas, l'alternative consiste à recourir aux gels hydroalcooliques, comme nous le faisons depuis le printemps dernier. La première vague Covid a provoqué un véritable rush sur ce produit à tel point qu'on a pu assister ça et là à des ruptures des stock.

Comme toujours, quand un produit est extrêmement demandé, il se trouve des personnes peu scrupuleuses pour essayer d'écouler sur le marché des versions non conformes et souvent meilleur marché. A cet égard, et comme pour tous les produits de santé, la prudence s'impose avec les commandes passées sur internet.

Aujourd'hui, le litre de gel tourne autour des 40 euros chez nous alors qu'en France, il s'échange à environ 25 euros le litre.