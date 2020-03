Garanties légales, dépannages, titres-services et coronavirus : on répond à vos questions

Si la panne a été constatée durant la période de garantie , on devra procéder à la réparation gratuitement , même si elle a lieu après l'expiration de cette garantie. C'est valable pour la machine à café mais aussi pour tout bien matériel, comme une voiture. Dans ce dernier cas, la réparation n'est possible qu'en cas d'absolue nécessité pendant la période de confinement.

Tout comme pour le contrôle technique , vous ne serez pas pénalisés si vous ne vous présentez pas dans les temps et un report sera accordé si on ne peut respecter les délais obligatoires.

J'utilise mon véhicule pour me rendre au travail et je crève un pneu

Je dispose de titres-services et ils ont une durée limitée. Je n'arriverai pas à les utiliser à temps.

Je dispose de titres-services et ils ont une durée limitée.

Il s'agit de compétences régionales et donc une décision de prolongation de la validité doit se décider au niveau politique, région par région. A l'heure d'écrire cet article, aucune mesure concernant une éventuelle prolongation n'a encore été prise. Mais il semblerait que cela soit prévu dans de futures discussions politiques.

Quoi qu'il en soit, il est possible d'échanger ses "vieux" titres-services gratuitement contre des nouveaux. C'est extrêmement simple avec les versions numériques, c'est un rien plus compliqué avec les versions en papier mais absolument pas insurmontable. Une petite recherche sur internet et on tombe rapidement sur la marche à suivre.