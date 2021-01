Galettes des rois : un monde de différences entre l'artisanale et l'industrielle - On n'est pas... Les différences ne sautent pas aux yeux quand vous prenez une galette des rois artisanale d’un côté et une industrielle vendue en grande surface de l’autre, mais elles sont pourtant de taille. Le prix tout d’abord. La galette des rois industrielle est vendue sept euros, cinq euros, voire trois euros pour une six parts. La galette artisanale de la même taille sera vendue généralement aux alentours de 18 euros, 24 euros même chez certains artisans. Comment expliquer une telle différence de prix ?