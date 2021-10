France-Belgique : leçon en cuisine avant le match de jeudi

France-Belgique: revanche belge? - On n'est pas des pigeons (126/183) - 06/10/2021 Jeudi soir, foot au programme: la France et la Belgique se rencontreront en Ligue des Nations. L'occasion donc pour la Belgique de prendre sa revanche par rapport au Mondial de 2018. Paul-Henri Burrion anticipe ce match en cuisine: au Little Paris à Waterloo où Arold le plus belge des chefs français nous attend.