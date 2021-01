Fracture numérique : moins d'agences et tarifs plus élevés - © GM Visuals - Getty Images/Tetra images RF

Fracture numérique : moins d'agences et tarifs plus élevés - On n'est pas des pigeons -... Les frais bancaires ne cessent d'augmenter ces dernières années. Mais, les plus défavorisé.e.s sont celles et ceux qui n'utilisent pas d'ordinateur ni d'appareil mobile. La "fracture numérique" est d'autant plus présente que le nombre d'agences est en régression constante. "On n'est pas des pigeons" a rencontré Marianne Cuvelier, une de ces oubliées du numérique.