Fours "autonettoyants", quel est le meilleur système ?

Test nettoyage fours - On n'est pas des pigeons (36/183) - 25/02/2021 Quel est le meilleur produit pour nettoyer son four ? Nous en avons testé quatre.

Face au défi qui les attend, nos quatre challengers restent de glace et pourtant vous allez le voir, ça va chauffer sur le ring ! Dans chacun des quatre fours que nous avons rassemblés pour l’occasion (le premier est à nettoyage par pyrolyse, un deuxième par hydrolyse, un troisième par catalyse et un quatrième à nettoyage manuel), nous réalisons (volontairement pour une fois) une belle tache de sucre et de gras. Après quoi, on peut lancer les différentes options de nettoyage.

Présentations des challengers C’est Thomas Di Felice, directeur d’une surface d’électroménagers qui nous reçoit pour ce comparatif et qui nous explique le fonctionnement des différents systèmes de nettoyage. La pyrolyse : "Le four monte à 500 degrés, on schématise, et il va vraiment tout brûler à l’intérieur." Le nettoyage manuel : "Là, ce sera de l’huile de coude, une éponge, une éponge qui récure, parce qu’un émail, c’est quand même relativement robuste, un peu d’eau, un peu de savon et on y va." L’hydrolyse : "Nettoyage, en fait, à base d’eau et de vapeur d’eau. Donc, en fait ici, on va faire un petit mélange d’eau. On va le verser dans le fond, avec une petite goutte de produit de vaisselle si on a envie et on enclenchera la fonction "easyclean" et on le laissera agir." La catalyse : "Ce sont simplement des billes de céramique qui sont mises dessus. Il faut simplement faire chauffer le four et par une oxygénation, ça va enlever la tache à l’intérieur de la plaque."

Résultats après nettoyage Le premier résultat, c’est le plus simple et le plus rapide à obtenir, avec un peu de courage et d’énergie : "Il faut être attentif, un peu discipliné parce que, à un moment donné, il faut effectivement bien nettoyer régulièrement l’émail pour ne pas laisser cuire et recuire." Passons au système par hydrolyse : "On a quand même dû repasser avec une petite éponge, un peu plus difficile à avoir, mais en fait, par contre, ça avait ramolli. J’ai quand même beaucoup moins gratté. Donc, en fait, c’est une aide, pour moi, au nettoyage manuel."

Le flop et le top La catalyse sera-t-elle plus convaincante ? "Personnellement pour moi, moi, avoir une tâche dans un four, je ne suis pas super fan. Je ne suis pas extrêmement fan d’avoir toujours une tâche, mais effectivement, après deux, trois fois, dès que l’on va recuire, la tâche va s’en aller." Avouons-le, ça ne fait pas très propre visuellement. Terminons par la pyrolyse. C’est le four le plus long à la détente. Après deux heures de chauffe à cinq cents degrés, le résultat est assez bluffant : la tâche n’est plus que cendre : "C’est un vrai autonettoyant presque sans la manipulation." conclut Thomas Di Felice. Le four à pyrolyse est donc le plus convaincant des quatre. Il nettoie sans peine, mais il est un peu plus cher que les autres. Il est aussi malheureusement le moins écologique des quatre.