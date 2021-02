Fournisseurs de gaz et d'électricité : attention aux contrats "invisibles" - On n'est pas des... Comparez, comparez, vous ferez des économies ! C'est valable dans beaucoup de secteurs et certainement dans celui de l'énergie. Comparez annuellement vos factures d'électricité et de gaz, vous serez gagnant ! Mais voilà, lorsque vous voulez renouveler votre contrat, il n'est pas toujours possible de comparer.