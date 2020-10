Forer, carreler, poncer : yes, we can !

Ça sent le vécu : vous avez envie d'accrocher un miroir mais il est lourd et idéalement, il faudrait préalablement forer le mur… Ça sent la frustration : vous auriez bien changé de plafonnier mais pour cela, il faudrait encore déranger un copain alors vous laissez tomber… Ça sent le gâchis : vous avez mal préparé une surface à peindre et votre meuble s'écaille au premier coup reçu.

Bref, bricoler quand on ne connaît pas le b.a.- ba, ça ne s'improvise pas et bien souvent, c'est une source de frustration.