Fishtripr, la plate-forme belge pour les pêcheurs voyageurs

Ce matin, nous avons rendez-vous avec Quentin et Frédéric. Ils nous ont conviés à une partie de pêche. Une partie un peu originale : ils pratiquent le street fishing, la pêche en ville. Et ça mord?

Pour l’instant, pas encore. On tâte un peu le terrain, on teste les différents leurres, on attend les premières touches…

A première vue, à part des bouteilles en plastique, pas grand chose à pêcher dans le canal en pleine ville. Mais détrompez-vous, nos pêcheurs urbains sont formels : Il y a une belle présence de la perche, il y a du cendre, il y a quelques brochets.

Mémoire de poisson...

Quentin et Frédéric pratiquent la pêche no kill : les poissons qu'ils attrapent, ils les relâchent. Comme le hameçon est adapté, le poisson est certes stressé mais ils sont formels : il ne souffre pas. D'ailleurs, Frédéric l’avoue :

- J’ai déjà eu l’occasion de pêcher le même poisson en dix minutes

- Il est un peu bête, non ?

- C’est un poisson, il avait sûrement oublié…

Un site 100% pêche

Quand Quentin Walravens ne pêche pas en ville, il est dans le bureau de la start-up qu'il a cofondée. Une start-up consacrée, il n'y a pas de hasard, à la pêche. Son nom? Fishtripr. Et c'est quoi, exactement, Fishtripr?

- Fishtripr.com, c’est un site internet, qui aide les gens à trouver, comparer et réserver des voyages de pêche.

- Il y a tellement de gens qui se passionnent pour la pêche?

- Dans le monde, il y a plus de 200 millions de pêcheurs affiliés à une fédération, donc c‘est un grand marché. En Belgique, on tourne autour de 80 000 personnes qui ont la carte de pêche, le permis de pêche.

De l'Ardenne à l'Alaska

Et, quand on est pêcheur, on a aussi envie de partir faire un voyage de pêche. Or, s'il existe bien des agences qui proposent de tels voyages, aucune plate-forme web ne s'était encore penchée sur ce marché porteur. Fishtripr se veut donc le lien entre guides de pêche, organisateurs de voyages et pêcheurs, confirmés ou débutants. D'ailleurs, le premier prix s'adresse justement à ceux qui n'ont jamais pêché. Comme l’explique Quentin :

Pour 50 euros, on a une journée ou une demi-journée de pêche en famille, accompagnée d’un guide dans un étang avec découverte de la faune et de la rivière. On a une offre très sympa : on va visiter les aquariums pour découvrir les différentes espèces de poissons.

A l’autre extrémité, soyons fous, pour 15 000 euros on a un voyage en Alaska, on vous emmène en hélicoptère au-dessus des montagnes, sur des spots qui ne sont jamais pêchés.

Partager ses spots préférés?

Changement de décor. Nous voici à Eprave, sur la Lomme. Maxence Vanderclause est guide de pêche. Il a déjà fait des voyages de pêche, notamment aux USA. Et il a déjà entendu parler de Fishtripr.

Il y a des gens qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent du clé sur porte. Un site comme Fishtripr permet de trouver un guide avec un endroit et un type de poisson, ainsi que tout ce qui en découle : logistique, matériel et autre.

D'ailleurs, l'année prochaine, les activités de guide de Maxence seront référencées sur la plateforme. Mais dites, si vous avez un poste particulièrement poissonneux, pourquoi iriez-vous le partager avec d'autres?

- Quand on choisit de faire du guidage, forcément il y a des postes qui vont être divulgués…

- Pas tous quand même?

- Pas tous bien sûr, on garde nos petits secrets.