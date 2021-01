Fini les peaux mortes en dessous des pieds !

→ Conseil : Exécutez cette routine le soir et terminez les étapes par une couche de crème épaisse sur vos pieds, puis mettez des chaussettes en coton et laissez-les toute la nuit.

→ Remarque : veillez à ne pas trop agresser la peau en insistant ni trop fort ni trop longtemps. Le mouvement va du bas vers le haut, non pas en cercle, ni en vas et viens.

Certaines parties (plante de pied, talon, gros orteil) sont plus sensibles à la production de cornes. Il faut donc agir en profondeur car la peau est plus épaisse

A l’aide d’un gommage à grains plus épais, vous pouvez effectuer des mouvements circulaires sur toute la zone du pied, sur le dessus et jusqu’à la cheville

Le soin des pieds est une routine annuelle à prendre assez tôt en charge, dès que l’hiver arrive. Les 4 à 5 mois de traitement vont libérer les pieds de leurs crevasses et callosités, ils seront lisses et doux.

Pour le masque chaussette, utilisez-le si vous avez la peau vraiment très abimée et que vous n’êtes pas assidu pour les soins. C’est lui qui fait presque tout le travail. Attention toutefois si vous êtes diabétique ou enceinte, ce n’est pas pour vous.

Si vous êtes dans la moyenne que vous n’avez qu’une zone plus attaquée (souvent le talon), réalisez le soin toutes les semaines, en utilisant le côté plus rapant. Après quelques semaines et observation d’une amélioration, vous pouvez utiliser le côté plus lisse. Si vos pieds ne sont pas spécialement abîmés, réalisez le soin une fois par semaine avec une pierre ponce. Finalement, lorsque vos pieds seront traités et en bonne santé, appliquez une crème à base d’acide salicylique et/ou d’urée pour les préserver.