Il s'avère qu'Anne, comme beaucoup d'utilisateurs d'Apple, utilise iMessage pour envoyer des messages à sa famille. "Les iMessages sont des messages, des photos ou des vidéos que vous envoyez à des appareils iOS ou à des ordinateurs Mac via un réseau Wi-Fi ou de données mobiles. Ces messages sont toujours chiffrés et apparaissent dans des bulles de couleur bleue", explique Apple sur son site. Et c'est précisément cette application qui génère le surcoût sur la facture d'Anne. Les messages envoyés vers l'Angleterre sont en réalité automatiquement envoyés par l'application iMessage, ce sont des messages techniques.

Orange et Proximus en cause

Fini de payer les messages internationaux envoyés par Imessage et Facetime! - © Apple

Bonne nouvelle pour Anne et pour tous les autres clients Orange qui ont un iPhone: chez Orange les coûts d’activation des services Facetime et iMessage d’Apple (les SMS vers l’Angleterre) ne sont désormais plus facturés. Les clients peuvent donc activer ces services gratuitement.

Orange n'est pas le seul opérateur en cause. De nombreux téléspectateurs nous ont signalé le problème sur des factures de Proximus. Du côté de Proximus, ils sont au courant du problème et sont actuellement en cours de négociation avec Apple pour trouver une solution. Proximus aimerait négocier que l'envoi de ces messages techniques passe désormais via un numéro national ou un numéro gratuit, comme c'est déjà le cas pour d'autres applications type Messenger, whatsapp, etc.