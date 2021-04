Feu vert pour les soins de beauté en instituts : "Il était temps !"

C'est reparti pour les métiers de contact et c'est même parti tout simplement ou presque pour ce salon d'esthétique en région bruxelloise qui venait tout juste d'ouvrir avant le premier confinement. N'ayant reçu aucune aide, le responsable est donc ravi tout comme le personnel respectant scrupuleusement les règles sanitaires. Et, les clients sont heureux également de retrouver ce moment de plaisir: la preuve en est un carnet de réservations presque complet !

Métiers de contact, c'est reparti - On n'est pas des pigeons (70/183) - 27/04/2021 C'est reparti pour les métiers de contact et c'est même parti tout simplement ou presque pour ce salon d'esthétique en région bruxelloise qui venait tout juste d'ouvrir avant le premier confinement. N'ayant reçu aucune aide, le responsable est donc ravi tout comme le personnel respectant scrupuleusement les règles sanitaires. Et, les clients sont heureux également de retrouver ce moment de plaisir: la preuve en est un carnet de réservations presque complet !

Daniel Moriame : "on a été coupé dans notre élan d'ouverture " © fws

Ce centre de beauté et de massages situé à Woluwé-Saint-Lambert devait ouvrir le 1er janvier, mais il a du attendre le 1er mars, pour ensuite être fermé 26 jours plus tard... Pour son co-administrateur, Daniel Moriame, cela n'a pas été évident à gérer : " On avait lancé tout une communication pour informer de notre ouverture et on a du tout arrêter. On a été refroidi directement et là, on espère que cette réouverture va durer car nous n'avons pas eu d'aide de l'état !"

Comme on est un nouveau salon, nous n'avons eu droit à aucune aide Covid.

Difficile de chiffrer les pertes pour Daniel, mais l'investissement de base est important: "On a reconçu tout l'espace. On a investi 200 000 euros dans l'aménagement du salon et l'achat d'équipements beauté coûteux."