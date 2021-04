Feu vert pour l'utilisation des farines animales ?

Farines animales, le retour ? - On n'est pas des pigeons (68/183) - 22/04/2021 On se souvient tous de la crise de la vache folle dans les années 90 et des farines animales y associées . Et bien, ces dernières pourraient revenir à l'automne prochain dans les fermes et élevages sous forme de protéines animales transformées. Doit-on en avoir peur ? A priori non car on a tiré les leçons du passé et cela se ferait sous l'étroite surveillance de l'Afsca. De plus, moins de soja serait ainsi donné au bétail, ce qui est tout bon pour réduire la déforestation au Brésil ou en Argentine.