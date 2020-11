Fêtes de fin d'année chamboulées : les grandes surfaces s'adaptent

Petit comité ou grandes tablées ? A la maison ou l’extérieur ? En famille ou avec des amis ? Les restaurants pourront-ils vous accueillir ? La bulle sera-t-elle élargie ? L’incertitude plane encore sur la manière dont nous fêterons Noël et Nouvel an. Mais du côté des enseignes, impossible d’attendre. Il faut anticiper !

Au vu du contexte, les chaînes ont misé sur des réveillons au sein de notre bulle. Et cela se traduit par des quantités plus importantes, car nous serons probablement plus nombreux à cuisiner à la maison, mais aussi des portions plus petites ! Inutile pour Cora de prévoir des plateaux de fruits de mer pour 12 personnes, ou de proposer de la mousse au chocolat vendue par kilo entier chez Delhaize… La taille des bûches sera également adaptée en fonction de la demande, tout comme celle des volailles, commandées déjà depuis plusieurs semaines auprès des éleveurs.