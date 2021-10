Festival Tandem Local : lanceur d'alerte pour une agriculture meilleure pour tous

Tandem local: le film qui alerte - On n'est pas des pigeons (121/183) - 29/09/2021 François Legrand est producteur et coréalisateur du film belge "Tandem local". Il nous parle de ce film qui alerte sur le poison que constitue la nourriture industrielle. Et, le documentaire va plus loin en proposant des solutions alternatives dont le manger bio local." Tandem local " fait le tour de la Wallonie et de Bruxelles et il sera projeté notamment au festival Nourrir Bruxelles le 16 octobre. Il est aussi proposé dans les écoles.