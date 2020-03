Festival#Jerestealamaison : plus de 80 musiciens s'invitent dans votre salon ! - On n'est pas de... Poussez vos canapés, montez le son pour effacer la morosité du confinement et oublier les concerts annulés, 80 artistes vous offrent un concert depuis leur salon. Un E-Festival du 1 au 7 avril où de 16 à 23 heures vous pourrez vivre en direct des mini-concerts.