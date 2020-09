Fermeture des bars à 23 heures : coup dur pour ce secteur déjà fragile ! - On n'est pas des... "C'est une catastrophe ! Un coup de massue, on ne comprend pas cette décision de la cellule bruxelloise de crise". Le couperet est tombé : dès ce lundi, les cafés et les bars de la capitale devront fermer leurs portes dès 23 heures et durant les trois prochaines semaines. Un secteur déjà durement touché qui s’interroge du pourquoi eux et pas les restaurants qui ne fermeront qu’à une heure du matin. Beaucoup risque de se retrouver sans boulot et certaines enseignes, même les plus solides, pensent fermer leurs portes.