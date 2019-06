Färm : des promesses marketing pas toujours tenues

On n’est pas des pigeons a reçu sur son plateau Jean-David Couderc, le directeur opérationnel de Färm. Il est venu défendre son concept et réagir à notre enquête de terrain. Caméra cachée en bandoulière, une équipe est allée faire ses courses dans deux magasins Färm. Les promesses "BIO, LOCAL et DIRECT" tiennent-elles la route ? L’information donnée aux consommateurs est-elle de qualité ?

Vraiment du local ?

Färm: peut-on parler d'alimentation locale pour du maïs hongrois? - © Tous droits réservés Färm: des patates italiennes ou espagnoles. - © Tous droits réservés Färm: des poires françaises. - © Tous droits réservés

Que nous dit la société ? Dans son rapport annuel de 2018, on peut lire que "färm privilégie l’approvisionnement ultra-local, belge et de saison. À produit équivalent, nous référencerons prioritairement un produit ou une marque belge […]".

Premier test au rayon en vrac. Nous découvrons avec étonnement du maïs qui vient de Hongrie, des pignons de pin de Russie, des noix de cajou du Vietnam, des graines de lin d’Inde ou encore des noisettes d’Ouzbékistan. Plutôt étonnant car dans sa charte produits, la coopérative mentionne clairement que "nous tiendrons compte […] du mode de transport : en favorisant le local (le plus proche du magasin) et en utilisant des transports moins polluants et/ou plus performants (l’avion est ainsi banni). (...) Les produits pouvant être récoltés en Union Européenne doivent systématiquement provenir d’Europe. L’origine hors-Europe est donc uniquement autorisée sur les produits introuvables en Union Européenne".

Pour les noix de cajou, on peut comprendre qu’il est impossible d’en cultiver sous nos latitudes. Par contre, pour les noisettes et les graines de lin, il existe une production bio européenne notamment en France.

Continuons notre enquête au rayon fruits et légumes. De nouveau, c’est l’étonnement. Nous trouvons du cresson de Hollande, des choux-fleurs et brocolis espagnols, des petits pois et des asperges vertes d’Italie, des pommes néerlandaises ou encore des poires françaises. Les pommes de terre proviennent majoritairement d’Espagne ou d’Italie. Tous ces fruits et légumes sont cultivés en Belgique. Et la plupart sont de saison. Pourquoi aller les chercher ailleurs ? N’y a-t-il pas assez de patates en Belgique, le pays de la frite ? "Non, pas en bio. C’est bien ça le souci. On est à plus de 10% de terres arables en Wallonie en bio. Mais, ce n’est toujours pas suffisant. Pendant 2 ou 3 mois de l’année, on ne peut malheureusement pas avoir les pommes de terre en Belgique", répond Jean-David Couderc.

L’entreprise joue malgré tout la carte de la transparence dans son rapport annuel et avoue que seulement 30% de ses produits sont d’origine belge. Le directeur opérationnel de Färm ajoute que: "la moyenne de vente locale dans une grande surface traditionnelle, c’est 7%. Donc, on est déjà fier de faire 30% en Belgique".