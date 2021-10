Fanny a préparé des bonbons d'Halloween : voici ses recettes

Plus qu'une semaine avant de célébrer Halloween ! Il est temps de se préparer en fabriquant avec Fanny des bonbons en forme de têtes de mort et une araignée aux pattes de réglisse !

La décoration

- 100 g de chocolat noir

- 1 crayon pâtissier goût chocolat

- Vermicelles de chocolat

- 4 rouleaux de réglisse

- des madeleines achetées ou faites maison

La préparation

- Découper des morceaux de réglisse pour former les pattes des araignées

- Faire fondre le chocolat au bain-marie

- Tremper le dessus des madeleines dans le chocolat fondu

- Saupoudrer de vermicelles de chocolat

- Former 4 petits trous de chaque côté des madeleines et enfoncer dedans les morceaux de réglisse pour former les pattes

- Laisser durcir légèrement pendant 15 minutes

- Former les yeux des araignées avec le stylo en chocolat

- Laisser durcir pendant 1 ou 2 heures