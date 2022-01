Faisons peau neuve après les excès des fêtes

Conseils en démaquillants: Laetitia est dans l'espace Beauté avec des oranges qui ressemblent, en fait, à la peau et ses différents pores. Les produits vont-ils démaquiller en profondeur ou en surface? Avec ou sans textile? Laeticia teste des lingettes démaquillantes, des lingettes en fibres de bambou et une mousse démaquillante, pouvant, elle, être utilisée sans textile.

Bien se démaquiller avec Laetitia - On n'est pas des pigeons (1/169) - 11/01/2022 Conseils en démaquillants: Laetitia est dans l'espace Beauté avec des oranges qui ressemblent, en fait, à la peau et ses différents pores. Les produits vont-ils démaquiller en profondeur ou en surface? Avec ou sans textile? Laeticia teste des lingettes démaquillantes, des lingettes en fibres de bambou et une mousse démaquillante, pouvant, elle, être utilisée sans textile.

Avant d'appliquer une crème de soin sur le visage, mieux vaut toujours démaquiller et nettoyer sa peau. C'est LE secret d’une jolie peau ! Si, au quotidien, la peau n’est pas bien nettoyée, elle aura tendance à être terne, réactive ou acnéique. Par ailleurs, les crèmes seront moins efficaces, vu qu'elles pourront moins pénétrer dans la peau.

4 images Woman with flawless skin holding a magnifying glass over a part of skin with acne © Getty Images

Préparation de la démonstration

Laetitia étend du fond de teint sur 3 oranges et les démaquille. La peau de l’orange représente, en plus grand et schématiquement, la peau humaine. Les trous de la peau de l’orange sont les pores de la peau.

Tests des trois méthodes de démaquillage

4 images Jeune fille se démaquille avec une lingette © Getty Images

Laetitia teste successivement: 1) d'abord avec une lingette démaquillante. Ces serviettes sont à usage unique et coûte entre 0,08 et 0,15 € pièce. Un pack de 25 lingettes s'achète entre 2 et 5€. 2) ensuite, avec une lingette en fibre de bambou. Ces cotons en bambou sont réutilisables à l’infini: la fibre démaquille et puis se lave en machine. On n'utilise donc pas de produit. Une lingette coûte en moyenne 3 €. 3) et pour terminer, un troisième test avec une mousse nettoyante. Celle-ci s’utilise en émulsionnant le produit, puis en rinçant et séchant sa peau. Le prix varie évidemment en fonction de la marque. En moyenne, vous payerez un produit nettoyant entre 10 et 20 € environ.

Comparaison des trois méthodes de démaquillage

4 images Femme se démaquille avec pad et eau miscellaire © Getty Images

1) La lingette démaquillante + facilité d’utilisation

- ne nettoie qu’en surface

- pas très écologique, vu qu’on jette à chaque fois un déchet 2) Le pad en bambou + économique, car une fois acheté, il peut être rentabilisé à l’infini

- il faut en acheter plusieurs, car on doit le mettre à la machine tous les jours

+ et - démaquille mieux que la lingette, mais attention: si on n'est pas extrêmement précautionneux, il reste encore des résidus sur la peau 3) La mousse nettoyante - demande un tout petit effort à la réalisation, car il faut mouiller son visage pour le sécher

+ démaquille en profondeur, si on émulsionne au moins 30 secondes

- si on est fort maquillée, il faut parfois émulsionner deux fois

+ et - plus écologique et économique qu’une lingette, mais moins qu’un pad en bambou

L'avis de notre experte beauté

4 images Femme se démaquille avec une mousse nettoyante © Getty Images

"Je bannirai d’office le lingette pour les raisons précitées. Mais dans ma routine beauté, j’aime bien y intégrer un double nettoyage : d'abord, on enlève le gros du maquillage avec le pad en bambou et ensuite, on émulsionne avec la mousse nettoyante. Et là, on est sûre que la peau est bien démaquillée."

