Faire un test PCR GRATUIT en France : on a testé

Gratuité des tests PCR en France - On n'est pas des pigeons (96/183) - 02/06/2021 Alors qu'en Belgique, les tests PCR sont payants, en France, ils sont gratuits et pas mal de belges en profitent. Par exemple, à Maubeuge, en une heure et trente minutes aujourd'hui, 40 belges se sont présentés. A la frontière, aucun contrôle et sur place, juste un formulaire à remplir, un test gratuit à effectuer et des résultats promis dans les 24 heures: c'est donc impeccable. Les transfrontaliers en profitent mais aussi les belges venant de plus loin car, même en tenant compte des frais de déplacement, cela reste intéressant. Derrière tout cela, en fait, apparaît le manque de cohérence au niveau européen. Chez nous, un Codeco aura lieu vendredi avec peut-être d'autres nouvelles.