Faire ses produits soi-même : bon plan ou perte de temps?

A l’heure du réchauffement climatique, on se dit souvent que toutes les idées sont bonnes à prendre pour réduire son empreinte écologique. Oui mais. Est-ce si simple que ça de changer ses habitudes? Pour sortir des clichés, nous avons confronté deux modes de consommation: le fait maison et les produits industriels. Verdict.

Lessive, nettoyant lave-vaisselle, déodorant et dentifrice

Pour la comparaison, nous avons ciblé quatre produits : la lessive et le nettoyant lave-vaisselle (pour l’aspect ménager), le déodorant et le dentifrice (pour l’aspect cosmétique). Pour les acheter, nous avons suivi Isabelle Giraud (adepte du tout prêt) et Sylvie Droulans (adepte du fait maison et gérante du site internet Zérocarabistouille).

Première conclusion : le fait maison revient 30% moins cher que le tout prêt. En effet, pour faire ses produits, Sylvie achète ce qu’elle appelle ses indispensables (le bicarbonate de soude, les copeaux de savon de Marseille ou encore les cristaux de soude)… Des produits peu chers qui ont la particularité de durer. Résultat : cela réduit le nombre de sorties au magasin et surtout, c’est multi-usage. Du côté d’Isabelle, la facture est plus élevée et chaque produit acheté est à usage unique. Sitôt fini, il faut repartir en acheter alors que Sylvie a des réserves pour plusieurs mois.

Pas plus de temps pour faire ses produits soi-même

Deuxième conclusion : cela ne prend pas vraiment plus de temps de faire soi-même ses produits. Pour le vérifier, nous avons demandé à Isabelle de faire une estimation pour le dentifrice, le déodorant, le produit lessive et le nettoyant lave-vaisselle… Conclusion : une heure trente serait nécessaire selon cette personne réfractaire à l’idée de perdre son temps. Une heure trente… C’est vrai que ça fait beaucoup. Mais, est-ce vraiment fidèle à la réalité? Ni une, ni deux, nous avons chronométré Sylvie pour avoir une idée précise. Et le bilan est sans appel : il lui faut neuf minutes pour faire le tout.

En bref, penser que ça coûte plus cher et que ça prend du temps est une idée reçue. " Faire ses produits soi-même n’est pas une lubie de bobos ou de gens désœuvrés, précise Sylvie Droulans. Je travaille et j’ai deux enfants. Mon temps est donc aussi précieux ".

Pour les amateurs de recettes, c’est par ici…

Le produit lessive : pour environ 3 litres de lessive, il faut 2 litres d’eau, 100g de savon de Marseille (en copeaux), 3 càs de bicarbonate de soude et en option quelques gouttes d’huile essentielle de citron ou lavande… Dans une casserole, faites bouillir deux litres d’eau. Mettez les copeaux de savon et mélangez. Ajoutez le bicarbonate immédiatement, sinon le savon se solidifie. Laissez reposer une heure. Ajoutez ensuite un litre d’eau froide. Et enfin, mettez l’huile essentielle. Bien secouer pour éviter les morceaux éventuels. Attention, avant chaque utilisation, secouez la bouteille car il est possible que le mélange épaississe au cours du temps.

Le nettoyant lave-vaisselle : 200g de cristaux de soude (ne pas confondre avec la soude caustique!), 150g de percarbonate de sodium et 200g d’acide citrique.

Le déodorant : 100g d’huile de coco, 60g de bicarbonate de soude, 40g de fécule de maïs et quelques gouttes d’huile essentielle de lavande.

Le dentifrice : 3 càs d’argile blanche, 1 càs de bicarbonate de calcium et 5 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée.

Pour davantage de détails, vous pouvez consulter le site Zéro Carabistouille.